Правительство Индии захотело создать конкурента Android и iOS

Правительство и министерство электроники и информационных технологий Индии рассматривают возможность разработки собственной операционной системы для смартфонов, которая могла бы конкурировать с Android и iOS на мировом рынке, сообщает издание The Economic Times.

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На данном этапе чиновники ищут стартапы и научные учреждения, которые хотят участвовать в разработке индийской мобильной ОС. Министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар (Rajeev Chandrasekhar) считает, что на рынке мобильных устройств достаточно места для существования ещё одной операционной системы. Правительство страны пока не раскрывает предполагаемые сроки реализации проекта и не сообщает, какая сумма будет на него выделена. В 2010 году правительство Индии работало над созданием новой ОС для ПК, которая была ориентирована на применение в компьютерных системах страны, однако проект не принёс желаемых результатов.

Стоит отметить, что многие компании с мировым именем, включая Samsung, BlackBerry, Palm и Microsoft , пытались конкурировать с Google и Apple на рынке операционных систем, однако их попытки не увенчались успехом. Единственным значимым конкурентом Android и iOS в данный момент является HarmonyOS от Huawei , однако до полноценного противостояния ведущим мобильным платформам ей ещё далеко.



