Киевстар обновляет тарифы с 1 февраля

Киевстар с 1 февраля обновляет ряд своих тарифных планов. Речь идет о пакетах с интернетом, которые абоненты заказывают в дополнение к основному тарифу. Часть из них уже через несколько дней исчезнут из-за низкого спроса, а новые тарифы появятся.

Если аннулированный пакет интернета окажется оплачен на более длительный период, чем до 1 февраля, то пользователи получат компенсацию. Для этого нужно обратиться к мобильному оператору по номеру 466 или написать в сообщество Киевстар в Facebook.

Пакеты с регулярным сроком действия (пакеты 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ на подписке и пакеты «Поиск»/«Развлечения» на контрактной форме обслуживания) прекратят действовать у всех пользователей 31 января в 23:59:59. Абонентам предоплаченной связи, пользовавшимся пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ 1 февраля будет начислен пакет "VIP-Интернет- Безлим" на 30 дней.

Мобильный оператор изучил спрос на свои услуги и заметил, что пользователи чаще всего заказывают дополнительные пакеты мобильного интернета "День Онлайн" или 5 Гб без оплаты в качестве "Суперсилы" в новых тарифах. Именно поэтому было решено предложить альтернативные пакеты с интернетом, а устаревшие - деактивировать.

Напомним, что каждый абонент Киевстар имеет возможность заказать дополнительные гигабайты, либо минуты на разговоры, если их не хватает в тарифе с помощью "Суперсил". Таким образом, абонент выбирает любой из существующих у оператора в новой линейке тариф, и по желанию расширяет его теми опциями, в которых нуждается, оплачивая только стоимость тарифного пакета

Ранее сообщалось, что Киевстар представил два выгодных тарифа для пенсионеров.