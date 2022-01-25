lifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплате

Lifecell запустил выгодную акцию, которая поможет абонентам мобильного оператора сэкономить. Подключив услугу ТВ+, абоненты lifecell получат дополнительные бесплатные гигабайты интернета. О подробностях акции сообщается на Facebook-cтранице оператора.

lifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплате

Абоненты lifecell могут скачать приложение для просмотра телеканалов ТВ+, и при необходимости докупить подходящий пакет услуг с выбранным количеством телеканалов и расширенным доступом к медиатеке.

Если установить приложение ТВ+ от lifecell до 25 мая 2022 года, то можно получить в подарок 15 ГБ интернета. Стоимость пользования пакетом телевидения составляет 99 гривен в месяц.

lifecell подключает дополнительную услугу, которая поможет сэкономить на месячной абонплате

Пакет S30 от lifecell, который принимает участие в акции, включает доступ к телепередачам, новостям, фильмам и сериалам на рейтингових украинских и мировых каналах: 1+1, ICTV, Новий, СТБ, 2+2, Україна, CNN, TV1000 HD, Viasat Explore, Nat Geo и другим, а также доступ в архив матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Подключиться к услуге ТВ+ абоненты lifecell могут несколькими способами:

  • на сайте услуги;
  • в USSD-меню *200#;
  • в мобильном приложении "Мой life:)"

Ранее сообщалось, какие бесплатные услуги своим абонентам предлагают мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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