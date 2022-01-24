Пользователи массово отключают 5G на смартфонах: названа причина

Пользователи смартфонов, покупающих устройства с поддержкой 5G, не пользуются этой технологией вообще. Об этом свидетельствует исследование издания Android Authority.

В опросе приняло участие более 1300 респондентов. Как оказалось, 5G всегда активен только у примерно половины опрошенных. Число пользователей, у которых 5G всегда выключено, составило 39,4%. Они сознательно пользуются смартфонами, не активируя 5G.

Отмечается, что владельцам смартфонов достаточно Wi-Fi подключения и 4G LTE для общения. Технология 5G оказалась не столь востребованной, как ожидалось. В будущем ситуация может измениться и разработчики новых моделей смартфонов на это рассчитывают. Мобильные операторы также готовы предложить выгодные тарифы для интернет-связи.

Некоторые пользователи еще не знают, что их смартфон можно подключить к 5G. Кроме того, покрытие 5G есть далеко не везде. Во многих случаях устройство идентифицирует наличие сигнала, но оно слишком слабое. Кроме того, многие столкнулись с тем, что с включенным 5G гораздо быстрее садится батарея смартфона.

Еще какая-то часть пользователей является приверженцами теорий заговоров, которые говорят, что 5G негативно влияет на здоровье, хотя 100% доказанной информации об этом нет.

В Украине технология 5G еще не поддерживается. В 2021 году министерство Цифровой трансформации совместно с Huawei и Vodafone запустило 5G Lab – технологическую площадку, на которой есть покрытие сетью 5G. Проведение тендера на выдачу лицензий по пользованию радиочастотами 5G правительство перенесло с октября 2021 года на февраль 2022 из-за нехватки денег.

На реализацию проекта по внедрению 5G в Минцифры просили выделить из госбюджета 4,6 млрд. грн, но денег на 2021 год на это не нашлось. Технические работы должны начаться через месяц.

Ранее сообщалось о моделях смартфонов с самым высоким электромагнитным излучением.