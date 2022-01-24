Киевстар представил два выгодных тарифа для пенсионеров

Киевстар предлагает специальную линейку тарифов для людей, старше 60 лет. Украинские пенсионеры могут подключить на выбор один из тарифов - "Звонки для родителей", который стоит 75 грн в месяц, или тариф "Интернет для родителей" за 100 грн в месяц.

Специальные тарифы начали действовать еще с 2020 года, и за это время к ним подключилось уже 400 тысяч клиентов. Доступны они абонентам в возрасте 60+, а также людям с инвалидностью.

Тариф "Интернет для родителей" включает в себя безлимитные звонки в сети, 5000 МБ для мобильного интернета и нетарифицируемый доступ к мессенджерам й соцсетям.

Тариф "Звонки для родителей" включает минимальные 100 МБ интернета, пакет ТВ "Киевстар ТВ Легкий", безлимит в сети Киевстар и на соцсети и мессенджеры. Звонки на номера других операторов обойдутся в 60 коп/минута.

Дополнительно к любому тарифу от Киевстар абоненты могут подключить "Суперсилы": дополнительные минуты на другие сети или за границу, гигабайты мобильного интернета, безлимитный трафик на видео, онлайн-телевидение Киевстар ТВ, SIM для планшета или 2-го телефона, если этих услуг в основном пакете не достаточно.

Для перехода на один из этих тарифов абонентам Киевстар нужно обратиться в любой фирменный магазин мобильного для оформления договора. С собой нужно иметь паспорт и ИНН, а для людей с инвалидностью также соответствующее удостоверение.

Напомним, Киевстар начал возвращать своим абонентам часть расходов, которые они потратили на услугу Киевстар ТВ.