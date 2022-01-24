Графика Samsung Xclipse 920 на базе AMD RDNA2 всё-таки оказалась быстрее Adreno 730 в тестах OpenCL и Vulkan

Совсем недавно Samsung анонсировала новый флагманский мобильный процессор Exynos 2200, хотя ассортимент устройств на нём компания пока не уточнила. Несмотря на то, что в первых тестах чип проявил себя слабее главного конкурента в лице Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, сейчас ему удалось реабилитироваться — как минимум в графике.

Источник изображения: #samsung#.com

Напомним, мобильная платформа была анонсирована на неделю позже ожидаемого, что породило многочисленные слухи, например, о том, что тактовую частоту чипа пришлось искусственно занизить. Корейский гигант пока не уточнил данных по частотам, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи не получится. Не сильно прояснила ситуацию утечка данных чипа в базу Geekbench, где данный показатель значится на отметке 555 МГц и едва ли соответствует действительности. Графика Xclipse 920 была идентифицирована как GFX1040 GPU, и это точно представитель семейства AMD RDNA2.

Источник изображения: geekbench.com

Известно, что центральный процессор Samsung Exynos 2200 выполнен по конфигурации 1+3+4. Самое мощное ядро имеет архитектуру ARM Cortex X2, трёхъядерный кластер — это Cortex A710, а четыре энергоэффективных ядра основаны на архитектуре Cortex A510. Графика базируется на AMD RDNA2; точные данные производитель пока не приводит, поэтому придётся пока ограничиться неофициальными, которые предполагают наличие 6 вычислительных блоков и, соответственно, 384 потоковых процессоров.

Источник изображения: geekbench.com

В бенчмарках OpenCL мобильная графика RDNA2 набрала до 9143 баллов, что на 50,7 % выше лучшего результата конкурирующего Snapdragon 8 Gen 1 с Adreno 730 на смартфоне OnePlus 10 PRO, который набрал 6050 баллов. Более похожий на правду в игровых приложениях тест API Vulkan продемонстрировал 25,5-% превосходство чипа Samsung над продуктом от Qualcomm .

Источник изображения: geekbench.com

Корейский производитель, повторимся, пока не огласил списка устройств, которые получат новый флагманский Exynos 2200, но если компания не изменит традициям, одним из первых будет новый флагманский же смартфон Galaxy S22 в международной версии. Анонс устройства ожидается на мероприятии Unpacked 2022, которое может состояться 8 февраля, хотя Samsung эту дату пока не подтвердила.



