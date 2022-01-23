В "Действии" появилась возможность для ФЛП подать годовую декларацию

Физические лица - предприниматели 1-3 групп получили возможность подать годовую декларацию через приложение "Действие".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Уплатить налоги и сборы ФЛП, пересмотреть декларации и расчеты с бюджетом - все это можно сделать в приложении "Действие". Сейчас к этим услугам мы добавили еще подачу объединенной годовой декларации в приложении для ФЛП-упрощенцев и сделали ее максимально доступной для каждого предпринимателя" , - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как подать декларацию ФЛПам 1 и 2 групп:

В приложении "Действие" в разделе "Услуги" выберите “Налоги ФЛП”

Нажмите “Декларации”

Введите сумму дохода за год

Введите контактные данные

"Действие" заполнит данные о Едином налоге и Едином социальном взносе.

Подпишите декларацию "Действие" подписью.

Как подать декларацию ФЛПам 3 группы:

В приложении "Действие" в разделе "Услуги" выберите “Налоги ФЛП”

Нажмите “Декларации”

Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов – нужно внести сумму дохода только за 4 квартал. "Действие" сделает запрос в Налоговую на декларацию за три квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев. Общая сумма дохода считается путем сложения суммы задекларированного за 9 месяцев дохода и указанного дохода за 4 квартал.

Введите контактные данные.

Сумма налога к уплате сформируется автоматически, а данные о Едином социальном взносе заполнит "Действие".

Подпишите декларацию "Действие" подписью.

Напомним, что на хакерских форумах появилась информация о продаже персональных данных украинцев из "Действия". Министерство цифровой трансформации Украины назвало это ложью и частью гибридной войны против Украины.

Министерство неоднократно заявляло, что "Действие" не хранит персональные данные, а лишь отражает то, что хранится в государственных реестрах.

В ночь с 13 на 14 января Украина подверглась хакерской атаке, которая затронула около 70 сайтов государственных и региональных органов власти, в том числе "Действие".