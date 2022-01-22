Киевстар, Vodafone и lifecell запустили бесплатные услуги

Мобильная связь дорожает с каждым годом, чтобы удержать абонентов и повысить качество работы сотовые операторы запустили бесплатные услуги. Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили списки сервисов, за которые не нужно платить деньги.

Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили списки бесплатных услуг

Киевстар

Бесплатно абоненты Киевстар могут подключить приложение для просмотра телевидения с Play Market или с сайта компании. Это даст возможность получить доступ к контенту без необходимости за него платить. Пользователи могут смотреть кинофильмы, сериалы и ТВ-шоу на смартфоне, планшете или Smart TV. Количество контента в бесплатном формате ограничено, за получение расширенного доступа придется платить.

Vodafone

Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили списки бесплатных услуг

Оператор позаботился о том, чтобы украинцы могли хранить фото, видео, важные контакты и файлы в надежном месте. С этой целью был создан Vodafone Cloud с 8 ГБ бесплатной памяти. Доступ к сохраняемым документам имеет только их хозяин, который для входа в "хранилище" должен ввести свой номер телефона и пароль.

Lifecell

Lifecell предоставляет своим абонентам доступ к хранилищу lifebox. Если общий объем файлов не превышает 5 ГБ памяти, то никакой платы вносить не потребуется. В lifebox можно поместить фото- и видеоматериалы, а также музыку.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell повысили тарифы с января 2022 года. Кому придется платить больше за мобильную связь?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонкамиКиевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонками
Vodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентовVodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентов
Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услугКиевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг
Vodafone уменьшит размер новых SIM-картVodafone уменьшит размер новых SIM-карт
lifecell представил бюджетные тарифы 2022 годаlifecell представил бюджетные тарифы 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услугКиевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как бесплатно пользоваться мобильными услугамиКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как бесплатно пользоваться мобильными услугами
lifecell представил бюджетные тарифы 2022 годаlifecell представил бюджетные тарифы 2022 года
Vodafone уменьшит размер новых SIM-картVodafone уменьшит размер новых SIM-карт
Vodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентовVodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентов
Киевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонкамиКиевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонками
Vodafone запускает в продажу новые SIM-картыVodafone запускает в продажу новые SIM-карты
Vodafone запустит новую услугу: все звонки абонентов будут транслироваться через интернетVodafone запустит новую услугу: все звонки абонентов будут транслироваться через интернет
Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетяхКиевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях
Киевстар раздает абонентам бесплатный мобильный интернет: как получить безлимитКиевстар раздает абонентам бесплатный мобильный интернет: как получить безлимит
Последние новости
Подгружаем последние новости