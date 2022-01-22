Киевстар, Vodafone и lifecell запустили бесплатные услуги

Мобильная связь дорожает с каждым годом, чтобы удержать абонентов и повысить качество работы сотовые операторы запустили бесплатные услуги. Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили списки сервисов, за которые не нужно платить деньги.

Киевстар

Бесплатно абоненты Киевстар могут подключить приложение для просмотра телевидения с Play Market или с сайта компании. Это даст возможность получить доступ к контенту без необходимости за него платить. Пользователи могут смотреть кинофильмы, сериалы и ТВ-шоу на смартфоне, планшете или Smart TV. Количество контента в бесплатном формате ограничено, за получение расширенного доступа придется платить.

Vodafone

Оператор позаботился о том, чтобы украинцы могли хранить фото, видео, важные контакты и файлы в надежном месте. С этой целью был создан Vodafone Cloud с 8 ГБ бесплатной памяти. Доступ к сохраняемым документам имеет только их хозяин, который для входа в "хранилище" должен ввести свой номер телефона и пароль.

Lifecell

Lifecell предоставляет своим абонентам доступ к хранилищу lifebox. Если общий объем файлов не превышает 5 ГБ памяти, то никакой платы вносить не потребуется. В lifebox можно поместить фото- и видеоматериалы, а также музыку.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell повысили тарифы с января 2022 года. Кому придется платить больше за мобильную связь?