OnePlus 10R получит флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000

В прошлом году OnePlus выпустила продвинутый смартфон OnePlus 9R на субфлагманском чипе Snapdragon 870 и это был первый смартфон компании с суффиксом «R» в названии. Согласно свежей утечке, смартфон вскоре получит преемника, который сможет похвастаться полноценной флагманской платформой.

Источник изображения: Android Authority

Интернет-издание Android Central, ссылаясь на надёжные источники, сообщило, что OnePlus работает над смартфоном под именем OnePlus 10R. Самой интересной особенностью устройства станет то, что оно будет построено на базе чипсета MediaTek Dimensity 9000, который способен на равных конкурировать с Snapdragon 8 Gen 1, лежащим в основе OnePlus 10 Pro.

Что касается других характеристик, сообщается, что OnePlus 10R получит AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, не менее 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью не менее 128 Гбайт.

Источники сообщают, что OnePlus запустит новинку ближе к концу второго квартала 2022 года, чтобы избежать конкуренции с OnePlus 9R, который на некоторых рынках дебютировал совсем недавно.



