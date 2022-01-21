Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

После того, как Samsung разместила изображение предполагаемого Galaxy Tab S8 Ultra на своём официальном сайте, во французском и итальянском Amazon появились страницы некоторых устройств серии Galaxy Tab S8, на которых кроме прочего показалась информация о ценах и доступности. Страницы устройств подтверждают многочисленные утечки о грядущих флагманских планшетах.

Источник изображений: Amazon

Согласно опубликованной Amazon France информации, Galaxy Tab S8+ без сотового модуля с накопителем на 128 Гбайт обойдётся в 961 евро.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

128-Гбайт версия Galaxy Tab S8 Ultra, использующая только Wi-Fi для доступа к интернету, будет оценена в 1159,34 евро.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

Galaxy Tab S8 Ultra с 128-Гбайт накопителем и поддержкой 5G будут стоить 1308,1 евро.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

Такие же цены опубликованы на веб-сайте Amazon Italy. К сожалению, стоимость базового Galaxy Tab S8 и старших модификаций планшета с более ёмкими накопителями раскрыты не были.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

Благодаря европейским веб-сайтам Amazon также стало известно, что базовый Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ будут доступны в чёрном, розовом и серебристом цветах, а не только в чёрном цвете, как предполагалось ранее. А вот самый продвинутый Galaxy Tab S8 Ultra, по всей видимости, будет продаваться только в чёрном оформлении.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S8 отметились в европейских Amazon — релиз 25 февраля

Кроме того, благодаря Amazon France стало известно, что планшеты серии Galaxy Tab S8 выйдут на рынок 25 февраля. Напомним, что презентация устройств, согласно предыдущим утечкам, состоится одновременно с запуском флагманских смартфонов Galaxy S22, то есть 8 или 9 февраля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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