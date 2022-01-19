Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как бесплатно пользоваться мобильными услугами

Мобильные операторы Киевстара, Vodafone и lifecell на фоне повышения тарифов на услуги связи постоянно пополняют список бесплатных услуг для своих абонентов. Воспользоваться некоторыми из них могут все украинцы, независимо от мобильного оператора.

Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как бесплатно пользоваться мобильными услугами

Киевстар ТВ

Киевстар предлагает абонентам подключить приложение для просмотра телевидения с Play Market или с сайта компании абсолютно бесплатно и получить доступ к определенному количеству контента без оплаты. Без выбора тарифа всем абонентам Киевстар автоматически подключает пакет "Легкий". Смотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы можно со смартфона, планшета и Smart TV. Если требуется расширенный доступ к большему числу видео и телеканалов, можно выбрать другой тариф Киевстрар по цене от 100 грн до 200 грн в месяц.

Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как бесплатно пользоваться мобильными услугами

Vodafone Cloud

Приложение от Vodafone, которое позволяет хранить фото, видео, контакты и файлы в надежном месте. Мобильный оператор предлагает абонентам 8 ГБ бесплатной памяти, 64 ГБ будут стоить 30 грн/месяц, 128 ГБ – 50 грн/месяц. Для входа в Vodafone Cloud из любого девайса используется номер телефона и уникальный одноразовый пароль. Таким образом, полная конфиденциальность обеспечена.

lifebox от lifecell

Доступ к хранилищу lifebox для абонентов lifecell абсолютно бесплатный, если объем файлов не превышает 5 ГБ памяти. Можно хранить там фото, музыку, видео. Использовать хранилище можно как со смартфона, так и веб-версии на компьютере/ноутбука. Если клиент хочет расширить память в своем боксе, можно выбрать на сайте компании нужный тариф: за 50 ГБ придется ежемесячно платить 24,99 грн, а за 500 ГБ – 52,99 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что Vodafone уменьшит размер новых SIM-карт в два раза.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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