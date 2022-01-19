Ericsson вновь подала иски к Apple, связанные с незаконным использованием запатентованных технологий связи

Шведская Ericsson AB, в последние годы постоянно ведущая судебные тяжбы с Apple , подала новые иски, обвинив производителя смартфонов и планшетов в незаконном использовании телекоммуникационных технологий. Два иска поданы в понедельник в штате Техас (США), чьи суды, как сообщает Bloomberg, довольно лояльно относятся к защите прав держателей патентов.

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Компания заявляет, что Apple незаконно использует запатентованные технологии, являющиеся важной частью стандартов индустрии телекоммуникаций, в том числе — 5G. Известно, что ещё до окончания срока действия лицензионного соглашения между компаниями в 2015 году, оппоненты неоднократно подавали друг против друга иски и придерживаются подобной тактики до сих пор. В частности, против Apple подан иск в октябре прошлого года — компанию обвиняли в «недобросовестности». Apple подала в декабре ответный иск, заявив, что Ericsson использовала «силовую тактику» в деловых отношениях.

По словам представителя Ericsson Микаэлы Идермарк (Mikaela Idermark), с тех пор как истёк срок действия предыдущего соглашения, компании не могут договориться об условиях получения Apple новой лицензии. В Ericsson делают акцент на истории работы своей компании в индустрии, напоминая о том, что та продала первый телефон в 1878 году, и её важнейшую роль в развитии мировых телекоммуникаций трудно переоценить. При этом утверждается, что истец принял все меры, чтобы её разработки соответствовали всем нормам ведомств, выдающих патенты. Apple же «умышленно и намеренно» использовала изобретения без оплаты, по мнению истца.

В иске, поданном в декабре, Apple утверждала, что Ericsson является малозначимым игроком на рынке мобильных коммуникаций новейшего поколения. При этом компания требует платить по $5 за каждое устройство, как будто она до сих пор вносит крупнейший вклад в развитие стандартов индустрии. В Apple заявляли, что всегда были готовы платить «честную цену» за технологии, использованные в продуктах компании, и просили суд назначить за разработки Ericsson обоснованную компенсацию. В компании неоднократно упоминали о том, что Ericsson отказалась обсуждать на честных условиях новое лицензионное соглашение, и вместо этого подаёт иски в суд против Apple по всему миру. Последняя пообещала и дальше бороться с подобной тактикой.

Впервые Apple получила лицензию на использование патентованных технологий Ericsson в 2008 году, год спустя после того, как был представлен первый iPhone. Год судебных разбирательств ушёл на то, чтобы с многочисленными скандалами продлить лицензионное соглашение сроком на 7 лет в 2015 году.



