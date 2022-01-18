Продажи смартфонов в Китае в 2021 году выросли на 15,9 % — достигнуть допандемийного уровня пока не удалось

Продажи смартфонов в Китае в 2021 году выросли на 15,9 % — достигнуть допандемийного уровня пока не удалось

По данным государственной Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в прошлом году на национальном рынке было продано 342,8 млн смартфонов, на 15,9 % больше, чем в 2020 году. Судя по опубликованным сведениям, местный сегмент рынка постепенно восстанавливается после спада времён начала пандемии.

Источник: glaborde7/pixabay.com

Тем не менее годовым объёмам продаж не удалось достигнуть допандемийного уровня. Хотя показатели прошлого года выше, чем в 2020 году (в том отчётном периоде они составили всего 296 млн), им далеко до уровня 2019 года. Тогда было продано 372 млн смартфонов. Одним из факторов спада называются глобальная нехватка чипов и перебои в цепочках поставок, негативно сказавшиеся на мировой торговле в целом.

По имеющимся данным, в прошлом месяце на китайском рынке продано 32,7 млн смартфонов, на 29,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Проблемы с поставками комплектующих усугубляются «персональными» неприятностями китайских брендов — по сведениям Reuters, рост продаж замедлился, поскольку покупатели в последнее время стали реже менять смартфоны на более новые модели.

Единственным зарубежным производителем, способным на равных конкурировать на китайском рынке, стала компания Apple, сумевшая избежать общекитайского тренда — по данным «яблочного» бренда, в 3 квартале 2021 года доходы в КНР взлетели на 83 % в сравнении с 2020 годом. Правда, эта статистика учитывает сбыт в т. н. «Большом Китае», включающем помимо материковой части также Гонконг и даже Тайвань.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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