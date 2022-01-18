lifecell представил бюджетные тарифы 2022 года

Мобильные операторы в Украине с 1 января подняли стоимость своих услуг, оставив ряд бюджетных тарифов для своих абонентов. lifecell предлагает подключить самый дешевый тарифный план всего за 70 грн. Таких низких цен на тарифы нет ни у Киевстара, ни у Vodafone.

Подключив тариф "Просто Лайф", абоненты могут получить 5ГБ интернет, 250 минут на звонки внутри сети и другие номера по Украине всего за 70 гривен в месяц.

Есть еще один специальный тариф для школьников, который так и называется "Школьный лайф". Его стоимость составляет 75 грн. В пакет услуг входят безлимит на звонки внутри сети, 7 ГБ интернет-трафика, безлимит на два мобильных номера, бесплатный доступ по приложению "Действие" и соцсети.

Еще один бюджетный тариф от lifecell "Смарт Лайф" стоит уже 120 грн , но в нем доступен более широкий перечень услуг. Абонентам предлагается 750 минут на звонки внутри сети и номера других мобильных операторов, 20 гигабайт интернета и 750 минут на все мобильные номера по Украине и безлимит на lifecell. Студентам мобильный оператор дарит 10% скидку при покупке этого пакета.

Ранее самые дешевые тарифы представили мобильные операторы Киевстар и Vodafone.