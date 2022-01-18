Vodafone уменьшит размер новых SIM-карт

Vodafone разработал новые SIM-карты для своих абонентов, которые сэкономят им стоимость стартовых пакетов. В частности, у новых SIM-карт от Vodafone будет уменьшен размер держателя, что позволит значительно снизить потребление пластика и уменьшить вдвое их себестоимость.

Стартовые пакеты мобильного оператора уменьшатся вдвое, а компания сможет экономить почти 15 тонн пластика в год.

Кроме того, обновленный дизайн стартового пакета Vodafone за счет своей компактности существенно упростит логистику. Также сократятся расходы на упаковку SIM-карт и аренду помещений, где они хранятся до продажи.

В настоящее время держатели для SIM-карт Vodafone по формату полностью идентичны банковским картам. Их размер составляет 8,6 см на 5,4 см. В новом формате half-sized держатель будет иметь параметры 4,3 см на 5,4 см, то есть уменьшится ровно в два раза.

Half-sized карты Vodafone появятся в продаже уже с апреля текущего года в официальных магазинах мобильного оператора. Несмотря на новые параметры, цена стартовых пакетов для украинцев не изменится. Нововведения коснутся только держателя и собственно упаковки стартового пакета.

Пока что абоненты Vodafone могут заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. USIM-карта имеет больший объем памяти и дает возможность пользоваться 4G интернетом в любом месте, где есть покрытие. Подать заявку на замену SIM-карты можно в приложении My Vodafone после покупки нового стартового пакета за 25 гривен.

Ранее сообщалось, что Vodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентов.