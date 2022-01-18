Грядущий флагман OPPO Find X5 Pro впервые показался на живых фото

Грядущий флагман OPPO Find X5 Pro впервые показался на живых фото

Ожидается, что флагманский смартфон OPPO Find X5 Pro будет анонсирован в ближайшее время. Первые рендеры устройства утекли в Сеть в последние дни прошлого года, а теперь новинка впервые показалась на живых фото.

Источник изображения: OnLeaks

Пользователь интернет-ресурса CoolAPK поделился двумя фото грядущего Find X5 Pro, которые демонстрируют его тыльную и лицевую панели. Интересно, что на задней панели устройства присутствует наклейка с номерами IMEI. Проверка одного из них в базе данных IMEICheck подтвердила, что это устройство OPPO с номером модели CPH2305, что даёт основания не сомневаться в достоверности снимков.

Грядущий флагман OPPO Find X5 Pro впервые показался на живых фото

Источник изображения: Android Authority

На тыльной панели устройства, кроме логотипа OPPO, присутствует товарный знак Hasselblad. Напомним, что с этой компанией сотрудничает OnePlus в рамках разработки камер для своих флагманских смартфонов. Кроме того, на блоке основной камеры присутствует маркировка «powered by MariSilicon», которая указывает на использование в устройстве продвинутого нейронного процессора собственной разработки OPPO. Предполагается, что этот чип позволит камере Find X5 Pro делать впечатляющие фото и записывать видео в разрешении 4К с наилучшим качеством даже в тёмное время суток.

Грядущий флагман OPPO Find X5 Pro впервые показался на живых фото

Источник изображения: CoolAPK

Второе фото, демонстрирующее лицевую часть устройства, раскрывает технические характеристики Find X5 Pro. Экран, отображающий информацию о системе, сообщает, что в качестве аппаратной платформы смартфона используется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненный NPU MariSilicon X. Устройство несёт на борту 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 Гбайт.

Грядущий флагман OPPO Find X5 Pro впервые показался на живых фото

Источник изображения: CoolAPK

Согласно предыдущим утечкам, Find X5 Pro получит 120-Гц OLED-экран с технологией LTPO 2.0 и разрешением QHD+, аккумулятор на 5000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Новинка сможет похвастаться тройной основной камерой с двумя 50-Мп датчиками Sony IMX766 и 13-Мп телефотомодулем. Дата запуска новинки пока не сообщается, однако она может выйти в марте, как и предыдущие два поколения OPPO Find X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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