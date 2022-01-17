Vivo представила смартфон Y55 5G с чипом MediaTek Dimensity 700 и батареей на 5000 мА·ч

В прошлом месяце Vivo представила смартфон Y55s 5G, который стал первым устройством компании с 6000-мА·ч батареей. Теперь свет увидел базовый Y55, который имеет похожие технические характеристики и дизайн, но отличается менее ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч.

Источник изображений: Vivo

Vivo Y55 построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 700. Процессор работает в связке с 4 Гбайт ОЗУ. Смартфон оснащён накопителем UFS 2.1, ёмкость которого составляет 128 Гбайт. Дисплей новинки представлен 6,58-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD+. В каплевидном вырезе в верхней части экрана расположилась 8-Мп фронтальная камера. Тыльная камера совмещает главный 50-Мп сенсор, 2-Мп макромодуль и 2-Мп датчик глубины. Аккумулятор новинки на 5000 мА·ч поддерживает 18-Вт быструю зарядку. Для пополнения энергии и обмена данными с компьютером используется разъём USB Type-C.

Vivo Y55 5G поставляется с предустановленной Android 11. Устройство доступно в чёрном и синем цветах по цене $290.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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