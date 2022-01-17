Vodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентов

Vodafone повысил стоимость своих тарифов с 1 января, однако в линейке мобильного оператора остались доступные тарифы. В частности, самым дешевым тарифов 2022 года станет SuperNet Start, стоимостью 125 гривен в месяц.

Vodafone представил самые дешевые тарифы 2022 для разных категорий абонентов

В рамках данного тарифа абонентам предоставляется 4 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки в сети и 150 минут на звонки на звонки по Украине, а также 50 минут на разговоры в другие страны. Если пользоваться этим пакетом услуг 3 месяца, то Vodafone будет начислять еще 3 ГБ интернета в качестве бонуса.

Vodafone также предлагает абонентам подключить молодежный тариф Joice с безлимитным трафиком на популярные соцсети и стриминговые платформы. Его стоимость 120 гривен за 4 недели пользования. Тариф включает 6 ГБ безлимитного интернета, безлимит в сети, и 600 мин на всех операторов по Украине, а также безлимит на все соцсети. Этим тарифом могут воспользоваться не только подростки, но и другие категории абонентов, кому достаточно будет данного пакета услуг.

Кроме того, Vodafone предлагает выгодные тарифы для планшетов, смарт-часов и других устройств, стоимость которых стартует от 50 гривен. За эту сумму абоненты получают 50 Мб интернета и 50 минут на разговоры, или же 10 Гб и 18 ГБ интернета и звонки по 1 гривен за минуту, в зависимости от стоимости пакета.

Ранее сообщалось, что Киевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонками.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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