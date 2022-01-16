Киевстар представил самый дешевый тариф 2022 с интернетом и безлимитными звонками

Киевстар повысил стоимость своих тарифов с января, как и другие мобильные операторы. Теперь самым дешевым тарифом в линейке мобильного оператора, который включает в себя безлимит на звонки и интернет, будет тариф "Вкусный". Его стоимость – всего 125 гривен в месяц.

За эту сумму абоненты Киевстар получат 20 ГБ мобильного Интернета, безлимитные звонки на номера в сети, 300 минут на звонки на другие номера и за границу, а также доступ без трафика к 14 приложениям.

Если данных услуг будет недостаточно, каждый абонент может воспользоваться "суперсилами" и подключить дополнительный Интернет-трафик, звонки за границу, SMS, телевидение "Киевстар ТВ", SIM для планшета или другого устройства.

Кроме того, Киевстар на особых условиях предлагает приобрести абонентам тариф Love, содержащий уже около 20 часов звонков на номера других мобильных операторов, и не тарифицируется для 56 приложений, включая Tekegram, Viber, Facebook и другие популярные соцсети.

Если наличие интернета в тарифе не принципиально, можно сэкономить, подключив тариф "Звонки для родителей" всего за 70 гривен в месяц. Этот тариф дает пользователям 100 Мб мобильного трафика, безлимит на Киевстар, а минута общения на другие сети и стационарные телефоны стоит 0,6 гривен. При подключении этого тарифа со счета абонента "Киевстар" снимется 75 грн. Дальше плата будет сниматься ежедневно (2,50 грн) равными частями в течение всего месяца.

Напомним, Киевстар продлил до конца 2022 года акцию "Счастливый день", в рамках которой абоненты мобильного оператора могут получить в подарок безлимитный интернет в любое время суток.