Apple не планирует возвращать поддержку шумоподавления в iPhone 13

В конце прошлого года многие пользователи смартфонов линейки iPhone 13 обратили внимание на отсутствие функции шумоподавления, которая помогает отсекать фоновые шумы во время телефонных звонков. На тот момент предполагалось, что проблема обусловлена программными ошибками в iOS 15 и Apple исправит её в скором времени, но, похоже, что это не так.

Источник изображений: 9to5 Mac

На это указывает ответ сотрудника службы поддержки технологического гиганта. Один из пользователей iPhone 13 обратился в техподдержку из-за отсутствия поддержки шумоподавления ещё несколько месяцев назад. Сначала ему сообщили, что для устранения проблемы необходимо дождаться выхода программных обновлений. Однако позднее представитель техподдержки сообщил, что «шумоподавление при телефонных звонках недоступно на моделях iPhone 13, поэтому вы не видите эту опцию в настройках». На вопрос о возможном появлении этой функции в будущем ответ не был получен.

Напомним, в декабре прошлого года многие пользователи iPhone 13 обратили внимание на отсутствие опции включения/отключения шумоподавления при звонках в настройках своих устройств. После многочисленных обращений в службу поддержки Apple удалось установить, что компания работает над исправлением проблемы, но когда оно будет выпущено в массы, сказано не было. Теперь же получается, что функция шумоподавления так и не появится в iPhone 13.

Стоит отметить, что Apple не делала официальных заявлений по поводу доступности функции шумоподавления в будущем. Сотрудник техподдержки мог сообщить об этом из-за неосведомлённости или по ошибке. Если же Apple действительно решила отказаться от поддержки этой функции, то причины такого шага остаются непонятны, особенно если учесть, что в смартфонах компании предыдущих поколений поддержка шумоподавления была реализована.



