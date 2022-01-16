Motorola готовит флагманский смартфон с 200-мегапиксельной камерой

Сетевые источники сообщают о том, что компания Motorola разрабатывает флагманский смартфон, который в настоящее время фигурирует под кодовым названием Frontier.

Здесь и ниже рендеры Motorola Edge X30 с тройной камерой / Источник изображений: Motorola

Утверждается, что в основу новинки ляжет пока не представленный официально процессор Snapdragon 8 Gen 2 разработки Qualcomm . Напомним, что нынешний чип Snapdragon 8 Gen 1 объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, графический ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.

Аппарату Frontier приписывают наличие 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 или 256 Гбайт.

Говорится о применении 6,67-дюймового дисплея формата FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Эта панель будет загибаться на боковые части корпуса.

Смартфону приписывают наличие 200-мегапиксельной основной камеры с датчиком Samsung S5KHP1. Кроме того, в состав тыльной системы войдут 50-мегапиксельный сенсор Samsung S5KJN1SQ03 (JN1) и 12-мегапиксельный блок на основе датчика Sony IMX663. Во фронтальной части якобы расположится камера с 60-мегапиксельным сенсором OmniVision OV60A.

Сообщается об использовании аккумуляторной батареи со 125-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.



