Apple разрешила оплату в приложениях для знакомств с помощью сторонних платёжных систем, но только в Нидерландах

Apple разрешила оплату в приложениях для знакомств с помощью сторонних платёжных систем, но только в Нидерландах

Apple заявила в субботу, 15 января, о решении позволить разработчикам приложений для знакомств в Нидерландах предлагать пользователям возможность оплаты с помощью сторонних платёжных систем, как было предписано Управлением по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM). Регулятор рынка страны обязал Apple сделать это до 15 января под угрозой взыскания штрафов.

Источник изображения: Pixabay

В решении ACM, опубликованном 24 декабря 2021 года, сообщается, что Apple злоупотребила своим положением на рынке, потребовав от разработчиков приложений для знакомств, в том числе от Match Group Inc., владельца Tinder, использовать в приложениях для оплаты исключительно платёжную систему Apple.

Отметим, что правила Apple, требующие от разработчиков использовать исключительно её платёжную систему с выплатой комиссионных в размере 15–30 % при покупке цифровых товаров, стали объектом пристального внимания регулирующих органов и законодателей по всему миру. Однако постановление ACM действительно только в Нидерландах и только для приложений для знакомств.

Apple сообщила в блоге для разработчиков, что выполнит это решение и представит «два опциональных новых разрешения, применимых исключительно к приложениям для знакомств в нидерландском App Store, которые предоставляют пользователям дополнительные возможности обработки платежей».

Однако компания отметила, что разработчики не обязаны использовать инструменты, не принадлежащие Apple, и предупредила, что она не сможет помочь с обеспечением безопасности или возвратом платежей, которые проходят за пределами её систем, поскольку она «не будет знать о них напрямую».

Добавим, что Apple всё же готовит апелляцию на решение регулирующего органа Нидерландов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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