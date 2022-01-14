Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

Ресурс WinFuture обнародовал рендеры и подробные технические характеристики флагманских планшетов серии Galaxy Tab S8, которые в скором времени анонсирует южнокорейский гигант Samsung.

Источник изображений: WinFuture

В семейство войдут три модели — базовая версия Galaxy Tab S8, более мощная модификация Galaxy Tab S8+ и наиболее дорогой вариант Galaxy Tab S8 Ultra. Размер экрана составит соответственно 11, 12,7 и 14,6 дюйма по диагонали, разрешение — 2560 ? 1600, 2800 ? 1752 и 2960 ? 1848 точек. Во всех случаях будет применена панель с частотой обновления 120 Гц.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

В оснащение всех гаджетов войдёт процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с восемью ядрами с частотой до 3,0 ГГц. Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ax с поддержкой Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB-C 3.2 Gen1 и слот для карты microSD.

Реализована поддержка фирменного пера S Pen. Устройства будут оборудованы двойной тыльной камерой с датчиками на 13 и 6 млн пикселей. Сказано об опциональной поддержке 5G.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

Модели Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ получат 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Ёмкость аккумулятора — 8000 и 10 090 мА·ч соответственно.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

Планшет Galaxy Tab S8 Ultra поступит в продажу в комплектациях с 8 и 16 Гбайт ОЗУ, а вместимость накопителя составит 128/512 Гбайт. Имеется двойная фронтальная камера с парой 12-мегапиксельных сенсоров. Питание обеспечит батарея на 11 200 мА·ч.

Все новинки будут поставляться с операционной системой Android 12, дополненной надстройкой Samsung One UI 4.1.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запускает в продажу новые SIM-картыVodafone запускает в продажу новые SIM-карты
Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетяхКиевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях
FAA всё ещё не уверено в безопасности 5G для авиацииFAA всё ещё не уверено в безопасности 5G для авиации
OnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 ProOnePlus рассказала о передовой камере Hasselblad второго поколения в OnePlus 10 Pro
Тариф LycaMobile за 24 гривны появился в УкраинеТариф LycaMobile за 24 гривны появился в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
В релизу готовится мощный игровой смартфон Black Shark 5 на Snapdragon 8 Gen 1В релизу готовится мощный игровой смартфон Black Shark 5 на Snapdragon 8 Gen 1
Samsung вернёт поддержку 45-Вт быстрой зарядки в Galaxy S22 UltraSamsung вернёт поддержку 45-Вт быстрой зарядки в Galaxy S22 Ultra
Vivo представила флагманские смартфоны iQOO 9 и 9 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 по цене от $629Vivo представила флагманские смартфоны iQOO 9 и 9 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 по цене от $629
В "Дии" появилась новая полезная функция: украинцы смогут получать уведомления о кредитах на свое имяВ "Дии" появилась новая полезная функция: украинцы смогут получать уведомления о кредитах на свое имя
Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 начнут продавать 10 января по цене от $150Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 начнут продавать 10 января по цене от $150
Флагманский Vivo iQOO 9 станет первым в мире смартфоном с сенсором Samsung GN5Флагманский Vivo iQOO 9 станет первым в мире смартфоном с сенсором Samsung GN5
Samsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителемSamsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителем
Xiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 годаXiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 года
Последние новости
Подгружаем последние новости