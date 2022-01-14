Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 Гбайт ОЗУ

Ресурс WinFuture обнародовал рендеры и подробные технические характеристики флагманских планшетов серии Galaxy Tab S8, которые в скором времени анонсирует южнокорейский гигант Samsung.

Источник изображений: WinFuture

В семейство войдут три модели — базовая версия Galaxy Tab S8, более мощная модификация Galaxy Tab S8+ и наиболее дорогой вариант Galaxy Tab S8 Ultra. Размер экрана составит соответственно 11, 12,7 и 14,6 дюйма по диагонали, разрешение — 2560 ? 1600, 2800 ? 1752 и 2960 ? 1848 точек. Во всех случаях будет применена панель с частотой обновления 120 Гц.

В оснащение всех гаджетов войдёт процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с восемью ядрами с частотой до 3,0 ГГц. Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ax с поддержкой Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB-C 3.2 Gen1 и слот для карты microSD.

Реализована поддержка фирменного пера S Pen. Устройства будут оборудованы двойной тыльной камерой с датчиками на 13 и 6 млн пикселей. Сказано об опциональной поддержке 5G.

Модели Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ получат 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Ёмкость аккумулятора — 8000 и 10 090 мА·ч соответственно.

Планшет Galaxy Tab S8 Ultra поступит в продажу в комплектациях с 8 и 16 Гбайт ОЗУ, а вместимость накопителя составит 128/512 Гбайт. Имеется двойная фронтальная камера с парой 12-мегапиксельных сенсоров. Питание обеспечит батарея на 11 200 мА·ч.

Все новинки будут поставляться с операционной системой Android 12, дополненной надстройкой Samsung One UI 4.1.



