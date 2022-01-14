Vodafone запускает в продажу новые SIM-карты

Оператор сотовой связи в Украине Vodafone объявил о важных изменениях в работе. Начиная с апреля 2022 года компания начнет продавать новые SIM-карты - формата half-sized.

У новых SIM-карт от Vodafone будет уменьшен размер держателя, что позволит значительно снизить потребление пластика и упростить логистику компании.

Особенность формата half-sized представляет собой SIM-карту, у которой размер держателя уменьшен вдвое.

Согласно расчетам компании, уменьшение держателя для SIM-карт в два раза позволит всего за год сэкономить до 15 тонн пластика и тем самым внести существенный вклад в защиту планеты от загрязнения.

"Используемый ныне классический держатель SIM-карты имеет стандартный размер банковской карты (86 х 54 мм). Предлагаемый новый формат держателя - вдвое меньше (43 х 54 мм). Переход на формат half-sized SIM позволит "Vodafone Украина" снизить потребление пластика вдвое, а также упростит логистические процессы – для этих карточек понадобится вдвое меньше упаковочных материалов и мест для их хранения", - говорится в сообщении мобильного оператора Vodafone.

Напомним, Vodafone запускает новую услугу. Телефонные разговоры будут транслироваться в Интернете.