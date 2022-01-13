Apple повышает в Украине цены на 20% в App Store

Компания Apple в течение нескольких последующих дней (13-14 января) повысит цены на приложения и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store на 20% в Украине. Об этом пишет ain.

Apple повышает цены на 20% в App Store
Фото: ukrinform.ua

Что известно

Это связано с недавно принятым и подписанным законом о «налоге на Facebook», обязывающем иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, таких как Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.

Что изменится в App Store

Цены на платные программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store возрастут на территории Украины на 20% из-за нового налога на добавленную стоимость.

Кто уже поднял цены

Закон начал действовать 1 января 2022, однако eBay, Amazon, Meta, Google и другие технологические компании сообщили об увеличении стоимости услуг еще в декабре 2021 года.

Предыстория

3 июня Верховная рада приняла законопроект№4184, который обяжет Facebook, Netflix, Google и других технологических гигантов платить НДС в Украине.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 2 октября.

По словам главы налогового комитета В Р Данила Гетманцева, принятие законопроекта о налогообложении транснациональных корпораций позволит получить до 3 млрд грн бюджетных поступлений в год.

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