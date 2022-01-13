Vodafone запустит новую услугу: все звонки абонентов будут транслироваться через интернет

Vodafone готовится к внедрению технологии IP Multimedia Subsystem, которая позволит абонентам осуществлять телефонные звонки через интернет. Новая услуга станет активной уже в 2022 году.

Так как украинцы все чаще созваниваются друг с другом с помощью социальных сетей и мессенджеров, используя для этого мобильный интернет. В связи с этим мобильные операторы стараются находить новые способы сделать общение своих абонентов еще более удобным.

Vodafone предлагает абонентам много разных тарифов с неограниченным мобильным интернетом. Если ранее в роли локомотива развития мобильной связи выступали голосовые звонки, а интернет предлагался абонентам в качестве дополнительной услуги, то сейчас все изменилось.

В настоящий момент основным направлением для Vodafone является Data. Мобильный оператор готовится к внедрению технологии IMS, которая позволит использовать LTE-сеть для передачи голосовых вызовов. Таким образом, Vodafone начнет передавать телефонные звонки по тем же каналам, по которым сейчас передаются данные, и качество голосовой связи заметно улучшится.

В компании Vodafone отмечают, что по статистике за 2021 год потребление дата-трафика абонентами выросло, потому что появляется все больше цифровых продуктов, которыми люди начинают пользоваться регулярно. Под новые пользовательские привычки настраиваются тарифы мобильного оператора. В стартовых пакетах появляется больше мегабайтов интернета, из-за чего соответственно увеличивается абонентская плата.

Ранее сообщалось, что Киевстар, Vodafone и lifecell повысили свои тарифы с 1 января.