В релизу готовится мощный игровой смартфон Black Shark 5 на Snapdragon 8 Gen 1

В релизу готовится мощный игровой смартфон Black Shark 5 на Snapdragon 8 Gen 1

Сегодня стало известно, что китайский игровой гигант Tencent приобретёт права на бренд игровых смартфонов Black Shark у Xiaomi. Через несколько часов после этих известий авторитетный техноблог из Поднебесной Digital Chat Station сообщил, что, несмотря на смену собственника, в этом году Black Shark традиционно выпустит новое поколение игровых смартфонов.

Источник изображений: Black Shark

По словам источника, в серию Black Shark 5 войдёт два смартфона, которые в данный момент известны под кодовыми именами Katyusha и Patriot. Одно из устройств с номером модели KTUS-A0 уже прошло сертификацию у китайского регулятора, что намекает на скорый запуск серии. Сообщается, что Black Shark 5 будет оснащён новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, получит двухэлементную батарею ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки и будет поставляться с предустановленной Android 12 с оболочкой интерфейса JOYUI.

В релизу готовится мощный игровой смартфон Black Shark 5 на Snapdragon 8 Gen 1

Другой китайский инсайдер, известный под ником Panda is bald, поделился подробностями о более продвинутом Black Shark 5 Pro. По его словам, смартфон получит 5000-мА·ч аккумулятор с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки и 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2К. Сердцем устройства станет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Напомним, что актуальные Black Shark 4S и 4S Pro основаны на Snapdragon 870 и 888 соответственно.

Сама Black Shark пока не поделилась никакими официальными подробностями о грядущих игрофонах. Дата запуска устройств пока остаётся секретом, однако предполагается, что она уже не за горами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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