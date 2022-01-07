Тариф LycaMobile за 24 гривны появился в Украине

Пока крупные операторы сотовой связи в Украине Киевстар, Vodafone и lifecell регулярно повышают стоимость своих тарифных планов, новый оператор LycaMobile запустил пакет услуг всего за 24 гривны.

Мобильный оператор п LycaMobile на сегодняшний день может предложить украинцам на выбор три тарифных плана M, S и XS. Самый дешевый из них - XS.

В пакет услуг от LycaMobile входят безлимит на звонки внутри сети оператора, 200 минут голосовых вызовов на номера других операторов, а также 4 ГБ интернет-трафика.

Стоимость самого дешевого тарифного плана от LycaMobile в месяц составляет всего 30 гривен. Однако компания дает возможность платить за свои услуги еще меньше. Пользователи могут оплатить тариф на год вперед по цене - 24 гривны за каждый месяц.

Самый дорогой тарифный план нового оператора сотовой связи в Украине LycaMobile обойдется в 64 гривны за 30 календарных дней. В пакет услуг включены 12 ГБ интернета, 800 минут на другие сети, 100 СМС на номер других операторов, а также полный безлимит на звонки внутри сети LycaMobile.

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