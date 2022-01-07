FAA всё ещё не уверено в безопасности 5G для авиации

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) накануне вновь предупредило о том, что мобильные сети 5G могут представлять угрозу для безопасности полётов, а предпринимаемые в США меры защиты сильно отличаются от французского опыта — и не в пользу Америки.

Источник изображения: Emilian Robert Vicol / pixabay.com

Ведомство открыло на своём сайте отдельную страницу, в которой говорится о 5G и безопасности полётов: сетевое оборудование сантиметрового диапазона (C-Band) может оказывать влияние на высокочувствительную авиационную электронику, в том числе радиовысотомеры. Выкупившие необходимые частоты операторы AT&T и Verizon согласились принять меры предосторожности, аналогичные французским, а ввод оборудования всё-таки отложен до 19 января.

Вместе с тем, FAA отметило, что американские меры существенно уступают французским. Во Франции буферные зоны 5G вокруг аэропортов охватывают «96 секунд полёта», в то время как в США это лишь «последние 20 секунд полёта». Пониженная мощность на американском оборудовании оказалась в 2,5 раза выше, чем во Франции. И, наконец, во Франции есть требование наклонять антенны вниз, что также способствует снижению помех, в то время как в США такого требования нет вообще.

В прошлом году AT&T и Verizon за $80 млрд выкупили на аукционе почти весь сантиметровый диапазон, однако в начале ноября FAA предупредило, что оборудование связи может вызвать помехи в работе бортовой авиационной электроники. Операторы согласились задержать запуск сетей до 5, а теперь до 19 января. Кроме того, они согласились организовать временные буферные зоны вокруг 50 аэропортов по всей стране — FAA представит их список сегодня. А ближайшие 2 недели ведомство потратит на то, чтобы G при минимальных сбоях».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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