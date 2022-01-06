Samsung вернёт поддержку 45-Вт быстрой зарядки в Galaxy S22 Ultra

Samsung вернёт поддержку 45-Вт быстрой зарядки в свои флагманские смартфоны, начиная с Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщает авторитетный аналитик Роланд Квандт (Roland Quandt). Он поделился изображением нового зарядного устройства Samsung с номером модели EP-T4510, которое, очевидно, будет продаваться отдельно.

Источник изображения: SamMobile

Согласно просочившемуся в Сеть изображению, новое зарядное устройство будет поставляться с кабелем USB Type-C. Если утечка верна, это будет означать, что Samsung снова начнёт оснащать свои флагманские решения поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Последним устройством с её поддержкой для компании стал Galaxy S20 Ultra, представленный в феврале 2020 года. Тогда, из-за особенностей технологии, 45-Вт зарядка практически не превосходила 25-Вт решение по скорости, поэтому от неё было решено отказаться.

Источник изображения: Roland Quandt

Текущий 45-Вт адаптер Samsung выглядит очень похоже, однако сообщается, что грядущее зарядное устройство станет компактнее. Остаётся надеяться, что новое ЗУ действительно повысит скорость зарядки флагманских смартфонов компании. Корейский техногигант продолжает продвигать 25-Вт зарядку, в то время как конкуренты всё чаще используют 120-Вт быструю зарядку.



