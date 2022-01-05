Vivo представила флагманские смартфоны iQOO 9 и 9 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 по цене от $629

Бренд iQOO компании Vivo официально представил своё новое семейство флагманских смартфонов. Серия состоит из базового iQOO 9 и более мощного iQOO 9 Pro. Обе новинки могут похвастаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и передовым AMOLED-экраном Samsung E5.

Источник изображений: iQOO

Во обеих смартфонах серии iQOO 9 используется 6,78-дюймовый AMOLED-экран Samsung E5 с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 3200 ? 1440. Дисплей окружён узкой рамкой, ширина которой составляет всего 1,7 мм. Экран обеспечивает высокий уровень яркости в 1500 кд/м2. Частота опроса сенсорного слоя достигает 1000 Гц. Стоит отметить, что базовый iQOO 9 получил плоский экран, тогда как в iQOO 9 Pro применена загнутая по краям панель.

Сердцем новинок выступает новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который работает в связке с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Ёмкость накопителя может составлять 256 или 512 Гбайт. Поскольку iQOO позиционирует новинки в качестве игровых флагманов, чипсет дополнен мощной системой охлаждения с большой испарительной камерой для более эффективного отвода тепла.

Базовый iQOO 9 получил тройную основную камеру, которая сочетает главный 50-Мп сенсор Samsung GN5, 13-Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой (130 градусов) и 12-Мп портретный модуль. В iQOO 9 Pro основной датчик Samsung GN5 дополнен 50-Мп сверхширокоугольной камерой с углом обзора 150 градусов и 12-Мп сенсором для портретных фото. Фронтальные камеры обоих смартфонов могут похвастаться разрешением 16 Мп.

Смартфоны iQOO 9 оснащаются двухэлементным 4700-мА·ч аккумулятором с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки. iQOO 9 Pro также может предложить пользователям 50-Вт беспроводную и 10-Вт реверсивную зарядку.

Базовый iQOO 9 с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $629. Версия с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем оценивается в $690. За iQOO 9 с 12 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт хранилищем придётся отдать $755. iQOO 9 Pro с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем будет стоить $785. Модель с таким же объёмом постоянной памяти, но расширенной до 12 Гбайт оперативной памятью оценивается в $865. Самая продвинутая конфигурация iQOO 9 Pro с 12 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем будет стоить $945. Новинки поступят в продажу 12 января. iQOO 9 будет доступен в чёрном и оранжевом цветах. Для iQOO 9 Pro чёрная расцветка не предусмотрена. Оба смартфона также будут доступны также в версиях BMW M MotorSport Edition, которые выделяется оформлением в стиле спортивных автомобилей BMW.



