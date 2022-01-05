Киевстар раздает абонентам бесплатный мобильный интернет: как получить безлимит

Киевстар продлил до конца 2022 года акцию "Счастливый день" в рамках которой абоненты мобильного оператора могут получить в подарок безлимитный интернет в любой момент.

С 1 января 2022 года и до конца текущего года абоненты мобильного оператора по-прежнему могут раз в 7 дней бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если они не оплачивали услуги по своему тарифу.

Поучаствовать в акции могут все абоненты Киевстар, которые обслуживаются по условиям предоплаты и имеют объединенный профиль в Sense SuperApp.

Для этого нужно установить цифровой банк Sense SuperApp на свой смартфон, войти в свой профиль Киевстар и активировать услугу.

Абонентам, которые впервые установят данное приложение, нужно будет выбрать пакет услуг с дебетовой картой или кредитную карту Альфа-Банка Украина и пройти идентификацию через видеочат или приложение "Дія".

В цифровом банке Sense SuperApp абоненты Киевстар также могут получить 10% кешбек за мобильные услуги и вернуть на свой счет до 300 грн ежемесячно за оплату мобильной связи, Киевстар ТВ, домашнего интернета и т.д.

Новые клиенты Sense SuperApp при оформлении карты для выплат за вакцинацию, кроме 1000 грн от государства, могут получить дополнительные 100 грн на свой счет программы лояльности Cash'U Club и 50 грн на мобильный счет Киевстар.

Ранее сообщалось, что Киевстар, Vodafone и lifecell с 1 января повысили свои тарифы.