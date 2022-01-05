В “Дии“ появилась новая полезная функция: украинцы смогут получать уведомления о кредитах на свое имя

В цифровом приложении "Дия" появилась важная функция, которая сможет помочь украинцам уберечь средства от мошенников. Теперь о любых кредитных операциях на свое имя, либо о проверках своей кредитной истории, пользователи "Дии" будут узнавать через push-уведомления.

Руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отсканировать. С цифровыми документами все намного сложнее. Для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, — нужна цифровая подпись его владельца.

Ежедневно в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Новая фукнция в "Дии" поможеь контролировать этот процесс. Если граждане Украины увидят push-сообщения о том, что кто-то проверяет их кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, то смогут отреагировать на это и связаться с учреждением для выяснения деталей.

Прямо из приложения "Дия" уже сейчас можно перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу, если вы понимаете, что кто-то хочет оформить кредит на ваше имя без вашего ведома.

В случае проверки вашей кредитной истории или во время открытия счета в банке, на смартфон приходит уведомление от "Дии". Эта операция является обязательным шагом для оформления кредита. Чтобы просмотреть подробную информацию, нужно нажать на "Запрос кредитной истории". На экране появится название банка, в котором пытаются взять кредитные средства, и дату, когда была произведена операция.

По словам Федорова, Дия не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты. Поэтому эта сфера еще остается открытой для мошенников.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем в приложении "Дия" начнется бета-тестирование двух новых функций: опросы и PhotoID.