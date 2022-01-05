Киевстар, Vodafone и lifecell повысили тарифы

Крупнейшие сотовые операторы Украины Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов. Украинцам рассказали, кого коснется рост цен на мобильную связь и доступ в Интернет.

Сразу после встречи Нового 2022 года граждан Украины "обрадовали" новостью о повышении абонплаты за пользование услугами операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.

С 1 января 2022 года Киевстар изменил условия в тарифном плане Smart. Абонплата выросла на 50 гривен, но взамен пользователям будут предоставлены дополнительные 80 минут для звонков в другие сети и за рубеж.

Стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800 для абонентов бизнес-сервисов Киевстар увеличили на 10%, а плата за услугу рассылки SMS Коммерческого Контакт-центра будет составлять 0,55 грн за каждое сообщение.

Vodafone решил увеличить стоимость месячного пакета тарифа Vodafone 4G Smart XS до 55 гривен, до конца 2021 года абоненты оператора платили за данный тариф по 45 гривен.

Пользователей lifecell предупредили об остановке действия акции в тарифе "Украинцы-Вместе!" Скидок в размере 10% больше не будет.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell перестали восстанавливать утерянные SIM-карты без предоставления паспорта.