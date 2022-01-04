Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3

Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3

На протяжении многих лет Samsung выпускала мобильные телефоны и смартфоны, посвящённые Олимпийским играм, партнёром которой она . Самым последним из таких устройств стал Galaxy S21 Olympic Edition, запущенный в июне прошлого года. Теперь, за месяц до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине Samsung представляет раскладушку Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition.

Источник изображений: Samsung

Внешне новинка отличается от базовых моделей Galaxy Z Flip3 белой расцветкой Winter Dream и рамкой золотого цвета. Что касается технических характеристик, Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition полностью идентичен обыкновенному Galaxy Z Flip3. Samsung планирует начать продажи новинки 15 января в Китае, и пока не известно, поступит ли устройство в продажу в других регионах. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене $1260.

Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3

Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip3 построен на базе прошлогоднего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон оснащается складывающимся пополам AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Samsung представила «олимпийскую» версию раскладушки Galaxy Z Flip3

Устройство имеет и внешний 1,9-дюймовый экран, также выполненный по технологии AMOLED. Рядом с ним располагается два 12-Мп объектива основной камеры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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