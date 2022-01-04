Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 начнут продавать 10 января по цене от $150

Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy A03 в начале декабря. Однако о стоимости и сроках выхода новинки на рынок до сих пор ничего не было известно. Теперь южнокорейский техногигант объявил, что Samsung Galaxy A03 поступит в продажу 10 января по цене от $150.

Источник изображений: Samsung

Напомним, что Galaxy A03 является типичным представителем смартфонов начального уровня. Устройство построено на базе 12-нм чипсета UNISOC T606, который объединяет два ядра Cortex-A75, шесть Cortex-A55 и графику Mali-G57. Galaxy A03 будет доступен в конфигурациях с 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт постоянной памяти, а также с 4 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителем.

Смартфон оснащается большим 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+. Двойная камера совмещает 48-Мп и 2-Мп сенсоры. Одним из ключевых достоинств устройства является 5000-мА·ч батарея, которая лишена поддержки быстрой зарядки.



