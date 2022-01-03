Киевстар, Vodafone и lifecell восстанавливают клиентам утерянные SIM-карты только по паспортам

Киевстар, Vodafone и lifecell, а также другие украинские мобильные операторы перестали восстанавливать клиентам номера телефонов без предоставления паспорта. С 1 января нынешнего года восстановить утерянную SIM-карту, а также настройки интернет-роутера можно только с паспортом, которым владелец мобильного номера подтвердит свою личность.

Киевстар, Vodafone и lifecell перестали восстанавливать утерянные SIM-карты без предоставления паспорта

Такое требование содержит закон Украины "Об электронных коммуникациях", который вступил в силу.

В остальных случаях владелец мобильного номера пока может пользоваться мобильной связью анонимно, не привязывая свой номер к конкретному имени.

Киевстар, Vodafone и lifecell перестали восстанавливать утерянные SIM-карты без предоставления паспорта

“Конечный пользователь имеет право получать услугу обезличенно в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг и условий предоставления услуг, установленных поставщиком электронных коммуникационных услуг”, – говорится в документе.

Однако при этом в Украине вводится обязательная регистрация SIM-карт с привязкой к паспортам граждан. Каждый абонент Киевстар, Vodafone или lifecell обязан идентифицироваться у своего поставщика услуг мобильной связи. По сути номера телефонов будут привязывать к паспортным данным украинцев.

Для того, чтобы идентифицировать себя у компании-поставщика услуг связи, украинцам дали целых три года: с 2022 по 2024 год. Пройти идентификацию нужно успеть до 1 января 2025 года. Тех, кто этого не сделает до этой даты, мобильные операторы могут отключить от услуг.

Для того, чтобы пройти идентификацию, абоненту достаточно явиться в сервисный центр своего мобильного оператора с документами.

Киевстар, Vodafone или lifecell объясняют такую идентификацию борьбой с интернет-мошенниками. Идентификация личности по номеру мобильного позволит оградить владельцев номеров от многочисленных аферистов, которые нередко используют мобильный телефон для финансовых афер. При наличии идентификации им это будет намного тяжелее сделать.

Напомним, Киевстар и Vodafone раздают своим абонентам по второй SIM-карте. С помощью второй карты можно будет не прерывать пользование мобильным интернетом во время телефонного звонка.


Марченко Любов, Тудей

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