Смарт-часы Honor Watch GS 3 с мощным ИИ-движком впервые показались на фото

Honor Watch GS 3 были официально представлены ещё 12 августа 2021 года. Но только сейчас в Сети появились первые живые фото устройства, что может свидетельствовать о его скором выходе на рынок. Интернет-ресурс IT Home сообщает, что публичное тестирование часов началось 24 декабря, и теперь они начинают поступать в розничные магазины Китая.

Источник изображения: Honor

Реальные изображения демонстрируют дизайн устройства идентичный тому, который был продемонстрирован в августе. Ремешок кажется резиновым, а корпус — выполненным из металла. Часы будут лишены поддержки беспроводной зарядки, однако смогут похвастаться доступной ценой.

Источник изображений: IT Home

Интересная особенность Honor Watch GS 3 заключается в том, что это первые умные часы компании, оснащённые «8-канальным ИИ-движком» для измерения сердечного ритма. Эта технология обеспечивает большую точность динамического мониторинга ритма и позволяет предупредить развитие сердечных заболеваний.

Honor Watch GS 3 оснащаются круглым дисплеем. На правой грани корпуса расположены две физические кнопки. Предусмотрена возможность быстрой замены ремешков. Новинка будет доступна в трёх вариантах оформления: Voyager, с серебряным корпусом и синими кожаными ремешками, Streamer Classic, с золотым корпусом и коричневыми ремешками из кожи, и Racing Edition с серым корпусом и черными резиновыми ремешками.

Дата старта продаж устройства всё ещё остаётся неизвестной.



