Флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra могут представить в феврале

Всего несколько дней пошло с тех пор, как были официально представлены флагманские смартфоны Xiaomi 12 и 12 Pro, а также более доступный Xiaomi 12X. Теперь же стало известно, что в скором времени вендор может выпустить ещё один производительный аппарат. Речь идёт о Xiaomi 12 Ultra, который разрабатывается под кодовым названием L1 и может быть представлен широкой публике во второй половине февраля.

Источник изображения: Gizmochina

По данным источника, Xiaomi 12 Ultra получит телевик с перископическим объективом, что станет одной из отличительных особенностей устройства. Предполагается, что производитель задействует сенсоры от Leica, которая недавно прекратила сотрудничество с Huawei в сфере создания камер для мобильных устройств. Согласно имеющимся данным, Xiaomi 12 Ultra будет оснащаться основной камерой, которая выполнена в виде круглого модуля, в состав которого входят четыре сенсора.

Ожидается, что новинка получит 6,6-дюймовый дисплей, который выполнен по технологии AMOLED, поддерживает разрешение формата 2K и обеспечивает частоту обновления до 120 Гц. Подобная панель уже использовалась производителем в представленном недавно Xiaomi 12 Pro. Что касается аппаратной основы, то «сердцем» новинки, вероятнее всего, станет производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также ожидаемо наличие поддержки технологии быстрой проводной зарядки мощностью до 120 ватт.



