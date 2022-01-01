Флагманский Vivo iQOO 9 станет первым в мире смартфоном с сенсором Samsung GN5

Сегодня китайская компания Vivo поделилась в Weibo новыми подробностями о грядущих флагманских смартфонах iQOO 9, которые дебютируют пятого января. Согласно свежим тизерам, iQOO 9 Pro получит продвинутую основную камеру и поддержку быстрой 120-Вт зарядки.

Источник изображений: Vivo

Vivo заявляет, что смартфоны серии iQOO 9 будут первыми в мире устройствами, оснащёнными высококлассным 50-Мп сенсором Samsung GN5. Судя по тизерам, датчик будет дополнен объективом 7Р и стабилизацией на базе карданного подвеса. iQOO 9 Pro также сможет похвастаться сверхширокоугольной камерой с углом обзора 150 градусов.

В отдельном посте Vivo сообщила, что iQOO 9 Pro будет поставляться с улучшенным 120-Вт зарядным устройством GaN, которое станет ощутимо компактнее, чем адаптер предыдущего поколения. Его вес составит всего 35 граммов. Ранее Vivo сообщала, что по крайней мере один из смартфонов серии iQOO 9 будет оснащён 4700-мА·ч батареей, состоящей из двух ячеек.

Согласно ранее опубликованным данным, смартфоны серии iQOO 9 будут основаны на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненном мощной системой охлаждения с большой испарительной камерой. Устройства получат новейшие AMOLED-дисплеи Samsung E5 с технологией LTPO 2.0, которая обеспечивает динамическую настройку частоты обновления в пределах от 1 до 120 Гц и поддержку 50-Вт беспроводной зарядки. Вероятно, в ближайшие дни Vivo опубликует ещё больше подробностей об iQOO 9, чтобы создать вокруг новинок ажиотаж.



