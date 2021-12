Google работает над новыми очками дополненной реальности, которые станут конкурентом Apple Glass

Издание The New York Times опубликовало материал, посвящённый продуктам, связанным с дополненной реальностью, над которыми работают крупные технологические компании. В последнее время то и дело появляются слухи и утечки о грядущих AR-очках Apple , однако, по данным The New York Times, над аналогичном продуктом работает и Google .

Источник изображений: Wired

New York Times не сообщает подробностей о продукте, а Google отказывается от комментариев, однако, согласно слухам, новое устройство станет закономерным развитием модельного ряда канадской компании North, которую Google приобрела в июне 2020 года. На момент закрытия сделки North готовила к запуску умные очки Focals 2.0, оснащённые голографическим проектором, способным отображать определённую информацию, включая прогноз погоды и задачи, отмеченные в календаре. Вероятно, новые AR-очки Google станут развитием этого, так и не анонсированного продукта.

Предполагается, что новинка будет ориентирована на широкую публику, в отличие от текущих моделей очков дополненной реальности Google . Ещё неизвестно, когда устройство будет анонсировано, но, учитывая что аналогичный продукт Apple , по слухам, будет запущен осенью, Google , вероятно, не будет тянуть с презентацией своих AR-очков.