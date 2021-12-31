Google работает над новыми очками дополненной реальности, которые станут конкурентом Apple Glass

Google работает над новыми очками дополненной реальности, которые станут конкурентом Apple Glass

Издание The New York Times опубликовало материал, посвящённый продуктам, связанным с дополненной реальностью, над которыми работают крупные технологические компании. В последнее время то и дело появляются слухи и утечки о грядущих AR-очках Apple, однако, по данным The New York Times, над аналогичном продуктом работает и Google.

Источник изображений: Wired

New York Times не сообщает подробностей о продукте, а Google отказывается от комментариев, однако, согласно слухам, новое устройство станет закономерным развитием модельного ряда канадской компании North, которую Google приобрела в июне 2020 года. На момент закрытия сделки North готовила к запуску умные очки Focals 2.0, оснащённые голографическим проектором, способным отображать определённую информацию, включая прогноз погоды и задачи, отмеченные в календаре. Вероятно, новые AR-очки Google станут развитием этого, так и не анонсированного продукта.

Google работает над новыми очками дополненной реальности, которые станут конкурентом Apple Glass

Предполагается, что новинка будет ориентирована на широкую публику, в отличие от текущих моделей очков дополненной реальности Google. Ещё неизвестно, когда устройство будет анонсировано, но, учитывая что аналогичный продукт Apple, по слухам, будет запущен осенью, Google, вероятно, не будет тянуть с презентацией своих AR-очков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар подключает абонентам новые пакеты услуг без первой абонплатыКиевстар подключает абонентам новые пакеты услуг без первой абонплаты
Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
Samsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителемSamsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителем
Киевстар и Vodafone бесплатно раздают абонентам по второй SIM-картеКиевстар и Vodafone бесплатно раздают абонентам по второй SIM-карте
OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камерыOPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 годаXiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 года
Apple не признала себя монополистом в Индии из-за слишком маленькой доли рынкаApple не признала себя монополистом в Индии из-за слишком маленькой доли рынка
В Google Play обнаружено заражённое вирусом Joker приложениеВ Google Play обнаружено заражённое вирусом Joker приложение
Vivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфонаVivo показала грядущие смарт-часы Wach 2, которые смогут работать без смартфона
Vodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услугиVodafone рассылает абонентам СМС-сообщения с новыми расценками на услуги
Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»Google разрабатывает операционную систему для загадочного «инновационного AR-устройства»
Lifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, которые перешли от Киевстар и VodafoneLifecell снижает стоимость тарифов для новых абонентов, которые перешли от Киевстар и Vodafone
На Apple подали в суд за то, что смарт-часы Apple Watch якобы небезопасныНа Apple подали в суд за то, что смарт-часы Apple Watch якобы небезопасны
Google выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетовGoogle выпустила первую бета-версию Android 12L — специальной версии ОС для складных смартфонов и планшетов
С новой версией Apple iOS несовершеннолетние станут получать предупреждения перед отправкой интимных фотоС новой версией Apple iOS несовершеннолетние станут получать предупреждения перед отправкой интимных фото
Последние новости
Подгружаем последние новости