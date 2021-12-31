Утечка: OnePlus 10 Pro будет представлен 11 января

Утечка: OnePlus 10 Pro будет представлен 11 января

Ранее на этой неделе мы сообщали, что согласно данным со страницы OnePlus 10 Pro на китайской торговой площадке JD.com, приём предзаказов на новый флагманский смартфон стартует 4 января. Однако новый видеоролик, вчера опубликованный в Twitter, гласит, что презентация новинок OnePlus состоится 11 января.

Источник изображения: OnLeaks

Опубликованный видео-тизер демонстрирует внешний вид грядущего OnePlus 10 Pro, подтверждая дизайн модуля основной камеры. В ролике показан смартфон в чёрном и зелёном цветах. Вероятно, именно в таких расцветках он выйдет на рынок. Стоит отметить, что опубликованное видео предназначено для Китая, так что 11 января — это дата презентации устройства в Поднебесной. По слухам, на глобальном рынке новинка дебютирует на пару месяцев позже.

OnePlus 10 Pro launching on January 11, 2022 according to this leaked video on Weibo.https://t.co/Ww4xlK9Phd#OnePlus #Oppo pic.#twitter#.com/MhcQxBFkIw

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 30, 2021

OnePlus 10 Pro приписывают актуальный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовый дюймовый AMOLED-экран с технологией LTPO 2.0, основную камеру с главным 50-Мп сенсором, разработанную совместно с Hasselblad и поддержку быстрой 80-Вт зарядки. Стоит отметить, что OnePlus не подтвердила и не опровергла достоверность видеоролика, однако 11 января выглядит вполне вероятной датой запуска новинки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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