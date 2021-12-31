Киевстар, Vodafone и lifecell повышают тарифы

Крупнейшие операторы мобильной связи в Украине повышают тарифы для абонентов. Киевстар, Vodafone и lifecell увеличат стоимость своих услуг с 1 января 2022 года.

Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь в 2022 году

Украинцы ощутили повышение тарифов на связь и интернет в декабре 2021 года, но в 2022 год Киевстар, Vodafone и lifecell войдут с обновленными тарифными планами.

Так, Киевстар изменит условия тарифа Smart, стоимость которого с 1 января вырастет на 50 гривен. Но за эту доплату абоненты оператора получат дополнительные 80 минут для звонков на номера других сетей, включая звонки за границу.

Для всех пользователей бизнес-сервисов Киевстар стоимость минуты переадресованного звонка из номера 0-800 вырастет в среднем на 10%. Услуга рассылки SMS Коммерческого контакт-центра составит 0,55 грн за одно сообщение.

Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь в 2022 году

Vodafone также запланировал повышение тарифов. Так, стоимость месячного пакета тарифа Vodafone 4G Smart XS вырастет до 55 гривен (вместо 45 грн), повышение составить более чем на 20.

Сотовый оператор lifecell с 1 января 2022 года останавливает действие акции в тарифе "Украинцы-Вместе!", поэтому скидка в размере 10% будет отключена. В конце декабря оператор также прекратил начисление 1 минуты исходящего звонка за каждые 3 минуты входящего международного звонка в услуге "Международное общение".

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell возьмут на учет часть абонентов, а остальных отключат от связи. Новый закон коснется всех украинцев и иностранцев, прибывших на территорию государства.


Шевченко Лилия, Тудей

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