Эксперты Apptopia назвали самые популярные приложения 2021 года

С момента поступления смартфонов в продажу пользователи проводят перед экранами всё больше времени, не в силах насытиться цифровым контентом. Консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг, назвав самые востребованные в уходящем году приложения.

Источник: LoboStudioHamburg/pixabay.com

Как вполне предсказуемо показала статистика, самым популярным оказался софт, регулярно упоминающийся в сетевых СМИ . Тем не менее в рейтингах, составленных для всей планеты и, отдельно, США , имеются незначительные различия. Компания свела в единый список самые загружаемые приложения для Android и iOS . Самыми популярными мобильными программами в мире оказались:

Источник: apptopia.com

Вполне предсказуемо, первое место занимает TikTok, а в десятку входят ставшие уже традиционными лидерами приложения вроде Facebook, Snapchat и Spotify. Примечательно, что четыре из десяти строчек рейтинга занимают программы, принадлежащие Meta. Новичком в этой компании оказалась CapCut — программа для редактирования видео. Этот софт принадлежит компании ByteDance, также владеющей и TikTok — инструмент оптимизирован именно под это приложение.

В США рейтинг отличается:

Источник: apptopia.com

В американский список не смогли попасть приложения вроде Spotify и Telegram, зато попали YouTube, HBO Max и Cash App. Тем не менее, сервис TikTok и здесь сохранил свою лидирующую роль.



