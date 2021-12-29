OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры

В начале 2022 года китайская OPPO представит новую серию флагманских смартфонов, которая придёт на смену Find X3. По слухам, из-за китайских суеверий, в которых цифра «4» является одним из самых тёмных символов, новые флагманы могут получить имя Find X5. Сегодня авторитетный инсайдер, известный как OnLeaks, опубликовал качественные рендеры грядущего OPPO Find X5 Pro.

Источник изображений: OnLeaks

Судя по изображениям, новинка будет выглядеть как естественное развитие Find X3 Pro, но всё же будет заметно отличаться от предшественника. Модуль основной камеры будет напоминать такой элемент у актуального флагмана, однако получит асимметричную форму, которая выглядит довольно необычно. Он объединит четыре объектива и светодиодную вспышку.

Что касается дизайна лицевой панели, на рендерах можно рассмотреть объектив фронтальной камеры, расположенный в крошечном круглом вырезе в верхнем левом углу дисплея.

Ожидается, что в новую флагманскую серию OPPO войдёт как минимум ещё одна версия смартфона — базовый Find X5. Предполагается, что новинки будет построены на актуальном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Точная дата запуска смартфонов пока неизвестна.



