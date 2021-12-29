OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры

OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры

В начале 2022 года китайская OPPO представит новую серию флагманских смартфонов, которая придёт на смену Find X3. По слухам, из-за китайских суеверий, в которых цифра «4» является одним из самых тёмных символов, новые флагманы могут получить имя Find X5. Сегодня авторитетный инсайдер, известный как OnLeaks, опубликовал качественные рендеры грядущего OPPO Find X5 Pro.

Источник изображений: OnLeaks

Судя по изображениям, новинка будет выглядеть как естественное развитие Find X3 Pro, но всё же будет заметно отличаться от предшественника. Модуль основной камеры будет напоминать такой элемент у актуального флагмана, однако получит асимметричную форму, которая выглядит довольно необычно. Он объединит четыре объектива и светодиодную вспышку.

OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры

Что касается дизайна лицевой панели, на рендерах можно рассмотреть объектив фронтальной камеры, расположенный в крошечном круглом вырезе в верхнем левом углу дисплея.

OPPO Find X5 Pro показался на рендерах с причудливым блоком камеры

Ожидается, что в новую флагманскую серию OPPO войдёт как минимум ещё одна версия смартфона — базовый Find X5. Предполагается, что новинки будет построены на актуальном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Точная дата запуска смартфонов пока неизвестна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар с 1 января повышает стоимость услуг для абонентов тарифа SmartКиевстар с 1 января повышает стоимость услуг для абонентов тарифа Smart
Киевстар подключает абонентам новые пакеты услуг без первой абонплатыКиевстар подключает абонентам новые пакеты услуг без первой абонплаты
Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
Киевстар и Vodafone бесплатно раздают абонентам по второй SIM-картеКиевстар и Vodafone бесплатно раздают абонентам по второй SIM-карте
Представлены смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 с большим дисплеем AMOLEDПредставлены смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 с большим дисплеем AMOLED
Блок рекламы


Похожие новости
Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
Смартфон Samsung Galaxy S21 FE предстал на пресс-рендерах в разных цветахСмартфон Samsung Galaxy S21 FE предстал на пресс-рендерах в разных цветах
Oppo Reno 7 SE получит чип Dimensity 900, AMOLED-дисплей и 16-Мп селфи-камеруOppo Reno 7 SE получит чип Dimensity 900, AMOLED-дисплей и 16-Мп селфи-камеру
Xiaomi обновила функции камеры в новых моделях смартфоновXiaomi обновила функции камеры в новых моделях смартфонов
Samsung Galaxy S22 Ultra получит четыре тыльные камеры с 108-Мп основным модулемSamsung Galaxy S22 Ultra получит четыре тыльные камеры с 108-Мп основным модулем
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерахФлагманский планшет Samsung Galaxy Tab S8 предстал на качественных рендерах
Анонсирован смартфон Oppo K9s со 120-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 778G и 64-Мп камеройАнонсирован смартфон Oppo K9s со 120-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 778G и 64-Мп камерой
Смартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеруСмартфон Oppo Reno 7 получит чип Dimensity 920 и 32-Мп селфи-камеру
Oppo представила смарт-часы Watch Free с автономностью до двух недельOppo представила смарт-часы Watch Free с автономностью до двух недель
Официально представлен смартфон OPPO K9 Pro: 120-Гц дисплей, чип Dimensity 1200 и поддержка 60-Вт зарядкиОфициально представлен смартфон OPPO K9 Pro: 120-Гц дисплей, чип Dimensity 1200 и поддержка 60-Вт зарядки
Последние новости
Подгружаем последние новости