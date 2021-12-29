Кабмин приравнял цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в Дии к бумажным

Постановления вступают в силу с момента публикации.

Кабмин приравнял цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в Дии к бумажным
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении Дия принимаются наравне с бумажными.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, правительство одобрило соответствующие постановления.

"?Водительские права, техпаспорт и студенческий в Дии теперь принимаются наравне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в Дии", - отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что с 2019 года эти документы были действительны только в рамках успешно зарекомендовавших себя экспериментальных проектов. За это время сформировали 751 тысячу е-студенческих. А также 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Постановления вступают в силу с момента публикации.

Напомним, в феврале водители получили возможность использовать электронные документы в приложении "Дия" наравне с бумажными. Речь идет об удостоверении водителя, свидетельстве о регистрации транспорта и автогражданке.

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