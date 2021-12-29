Samsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителем

По мере приближения запуска смартфонов Samsung серии Galaxy S22 о них появляется всё больше информации. Ресурс SamMobile сообщает, что согласно данным источника, знакомого с разработкой Samsung Galaxy S22 Ultra, устройство будет доступно с накопителем ёмкостью 1 Тбайт. Это вдвое больше, чем максимальный объём памяти в Galaxy Z Fold3 и в четыре раза больше, чем в самой продвинутой конфигурации Galaxy S21 Ultra.

Источник изображений: hypark22

Сообщается, что вариант Galaxy S22 Ultra с 1-Тбайт накопителем может стать эксклюзивом для фирменного интернет-магазина компании. Заметим, что Samsung раньше уже выпускала смартфон с 1 Тбайт постоянной памяти. Речь идёт о самой продвинутой конфигурации Galaxy S10+, который был представлен в 2019 году и стоил $1600. Пока неясно, сколько будет стоить Galaxy S22 Ultra с 1-Тбайт накопителем, однако цена около $1600 кажется вполне вероятной.

Стоит отметить, что на этой неделе в Сети появилась партия новых фотографий Galaxy S22 Ultra. Изображениями поделился пользователь Twitter @hypark22. Снимки, на которых устройство позирует в чёрной матовой отделке, подтверждают предыдущие утечки.

Ожидается, что Samsung представит смартфоны серии Galaxy S22 в начале следующего года. По слухам, их презентация состоится в феврале.



