Xiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 года

Xiaomi заявила, что намерена стать крупнейшим в мире производителем смартфонов — обогнать Samsung и Apple хотят за 3 года

Сегодня Xiaomi провела масштабное мероприятие по запуску новых продуктов, на котором продемонстрировала долгожданные флагманы Xiaomi 12, новые смарт-часы Watch S1, беспроводные наушники Buds 3, свежую MIUI 13 и обновлённую версию планшета Mi Pad 5 Pro. Но продукты были не единственной вещью, представленной на мероприятии: генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) объявил о планах компании на будущее.

Источник изображения: Xiaomi

Ранее в этом году Xiaomi ненадолго обогнала Apple по объёму мировых поставок смартфонов, став вторым по величине производителем после Samsung. Теперь гендиректор компании объявил, что Xiaomi намерена сразиться с лидерами отрасли и выйти на первое место по поставкам смартфонов в ближайшие три года. Аналогичное заявление было сделано в ноябре Лу Вейбингом (Lu Weibing), старшим вице-президентом Xiaomi и генеральным директором Redmi.

Сообщается, что для достижения этой цели компания в первую очередь сосредоточится на увеличении своих продаж на китайском рынке. Поскольку 70 % продаж смартфонов в Китае осуществляется через физические магазины, Xiaomi планирует увеличить количество фирменных торговых точек до 30 тысяч в следующие три года. Цзюнь также заявил, что, поскольку Xiaomi планирует стать мировым лидером продаж, она не будет ориентироваться на конкуренцию с каким-либо одним брендом, а сосредоточится на производстве продуктов, которые смогут соперничать с устройствами всех ведущих компаний.

Объявление основателя Xiaomi подняло некоторые вопросы о том, действительно ли компания сможет добиться доминирования на глобальном рынке смартфонов. В последнее время она постоянно занимает третье место, уступая Apple, которая, в свою очередь, с большим отрывом отстаёт от Samsung. Если Xiaomi действительно планирует достичь поставленной цели, компании придётся найти способ существенно укрепить свои позиции на европейском рынке, где позиции Samsung в последнее время несколько пошатнулись.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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