Оказалось, что iPhone 13 лишены функции шумоподавления из-за ошибки в iOS 15

Оказалось, что iPhone 13 лишены функции шумоподавления из-за ошибки в iOS 15

В iPhone 13 найдена серьёзная программная проблема. Из-за недоработок iOS 15 новейшие флагманы Apple лишились функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора. Эта возможность дебютировала в iPhone 4 в 2010 году и успешно работает на всех смартфонах Apple до iPhone 12 включительно.

Источник изображения: Apple

Один из пользователей Reddit обратил внимание, что его собеседники во время телефонных звонков жалуются на различные фоновые шумы, которые, порой сильно мешают нормально вести разговор. Он предположил, что на его iPhone 13 отключена функция шумоподавления и решил исправить это в настройках устройства. Каково же было удивление пользователя, когда он обнаружил, что в соответствующем пункте меню отсутствует переключатель «Шумоподавление для телефона».

Оказалось, что iPhone 13 лишены функции шумоподавления из-за ошибки в iOS 15

Источник изображения: Reddit

Недовольный потребитель обратился в Apple Store и пообщался с сотрудником Genius Bar, который, как выяснилось, даже не знал об отсутствии переключателя шумоподавления на iPhone 13. Затем он связался со службой поддержки Apple, которая сообщила, что инженеры Apple работают над решением проблемы.

Другой пользователь отметил, что эта проблема присуща iPhone 13 начиная с самых первых выпусков iOS 15. По его словам, она также создаёт проблемы с эхом в CarPlay при голосовых звонках c iPhone 13. Этот пользователь заявил, что неоднократно жаловался на проблему сотрудникам Apple, которые, в свою очередь, отвечали, что это известная проблема и компания работает над её устранением, но не называли даже примерные сроки выпуска исправления. Аналогичная тема также неоднократно поднималась на форуме техподдержки Apple. Удивительно, что спустя два крупных обновления iOS 15 компания Apple до сих пор не исправила эту проблему.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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