Пограничники за сутки обнаружили почти 300 контрабандных iPhone 13

В аэропорту Одессы изъято более 200 смартфонов iPhone 13 Pro Max, еще две партии контрабандных телефонов Apple разоблачены в столичном аэропорту и в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией.

Сотрудники Госпогранслужбы за прошедшие сутки обнаружили почти 300 смартфонов iPhone 13, которые пытались незаконно переправить в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, в аэропорту Одессы изъято 204 смартфона iPhone 13 Pro Max на 7 миллионов гривен. Брендовые телефоны скрытно пытался провезти гражданин Украины, возвращавшийся домой из ОАЭ .

"Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый" коридор и намеренно хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценных вещей. Кроме того, "перевозчик" вел себя довольно агрессивно не желая выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей и всячески пытался как можно скорее покинуть территорию пункта пропуска. Однако ему это не удалось", - говорится в сообщении.

Во время проверки четырех чемоданов правоохранители обнаружили 204 мобильных девайса "iPhone 13 Pro Max" в фирменных пакетах.

Телефоны изъяты. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Кроме того, две партии контрабандных телефонов Apple разоблачены в столичном аэропорту и в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.