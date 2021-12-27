Пограничники за сутки обнаружили почти 300 контрабандных iPhone 13
В аэропорту Одессы изъято более 200 смартфонов iPhone 13 Pro Max, еще две партии контрабандных телефонов Apple разоблачены в столичном аэропорту и в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией.
Сотрудники Госпогранслужбы за прошедшие сутки обнаружили почти 300 смартфонов iPhone 13, которые пытались незаконно переправить в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В частности, в аэропорту Одессы изъято 204 смартфона iPhone 13 Pro Max на 7 миллионов гривен. Брендовые телефоны скрытно пытался провезти гражданин Украины, возвращавшийся домой из ОАЭ.
"Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый" коридор и намеренно хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценных вещей. Кроме того, "перевозчик" вел себя довольно агрессивно не желая выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей и всячески пытался как можно скорее покинуть территорию пункта пропуска. Однако ему это не удалось", - говорится в сообщении.
Во время проверки четырех чемоданов правоохранители обнаружили 204 мобильных девайса "iPhone 13 Pro Max" в фирменных пакетах.
Телефоны изъяты. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
Кроме того, две партии контрабандных телефонов Apple разоблачены в столичном аэропорту и в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
Напомним, 23 декабря сотрудники СБУ в Херсонской области предотвратили нелегальный вывоз из Украины 10,05 г одного из самых дорогих в мире металлов стоимостью свыше $2 млн.